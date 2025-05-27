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Виллы в Evosmos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Вилла
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$227,938
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Вилла в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Вилла
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$159,557
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Параметры недвижимости в Evosmos Municipal Unit, Греция

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