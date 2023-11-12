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Земельные участки в Municipal Unit of Evosmo, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 220 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 427 кв.м. в Салониках. На территории подве…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1880 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2650 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€2,10 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7414 кв.м. в Салониках. На территории колодец, подведен…
€900,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1266 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок площадью 5,870 кв.м., расположенный рядом с промышленным комплексом ESSO P…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 280 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3000 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€2,90 млн
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