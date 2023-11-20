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Земельные участки в Municipal Unit of Ermioni, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок с площадью 16000 кв.м. Этот великолепный участок примечателен св…
€2,80 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Внимание! Продаются два участка площадью по 2000 кв.м каждый. Очень удобное расположение, та…
€700,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
€800,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок, расположенный восточнее Порто Хели, в тихом заливе Петрофоаласс…
€2,40 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ermioni, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ermioni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию земельный участок, расположенный в прибрежной зоне Петрофаласса, …
€9,60 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в районе Агиос Эмилианос, муниципалитета Порто Хели. Рядом находится такой…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 114000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На т…
€15,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 56000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
€10,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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