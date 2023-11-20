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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Ermioni, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
€640,000
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