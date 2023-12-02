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Коттеджи в Municipal Unit of Erineos, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в obryokampos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
obryokampos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Загородный дом находится на территории Западого Пелопонесса, в небольшом приморском поселке …
€110,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Erineos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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