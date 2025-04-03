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Квартиры в Municipal Unit of Erineos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в obryokampos, Греция
Квартира 4 комнаты
obryokampos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на втор…
$357,616
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Erineos, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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