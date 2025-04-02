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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Epidavros, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Epidaurus, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Epidavros, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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