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Коттеджи в Municipal Unit of Epidavros, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Epidaurus, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$442,848
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Epidavros, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов