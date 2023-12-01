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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Epidavros, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Ephidauros, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Ephidauros, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 665 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 4665 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Недвижимость продается с мебелью
€4,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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