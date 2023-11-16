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Земельные участки в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Poros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 190000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море,…
€2,90 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Poros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 137000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море,…
€2,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Poros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22182 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море, …
€320,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Poros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 29680 кв.м. на Ионических островах. Продается земельный…
€420,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Nydri, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nydri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1489 кв.м с возможностью строительства. Расположен в ра…
€95,000
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