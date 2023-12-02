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Жильё в Municipal Unit of Elefsina, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Elefsina, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Elefsina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€520,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elefsina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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