Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Egnatia
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipal Unit of Egnatia, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Профитис, Греция
Вилла
Профитис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$228,006
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Egnatia, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти