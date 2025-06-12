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Коттеджи в Municipal Unit of Egnatia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Профитис, Греция
Коттедж 5 комнат
Профитис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$230,429
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Egnatia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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