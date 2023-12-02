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Квартиры в Municipal Unit of Efpalio, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Дорида, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Дорида, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€135,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Efpalio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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