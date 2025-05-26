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Виллы в Efkarpia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Pavlos Melas Municipality, Греция
Вилла
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$569,845
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Параметры недвижимости в Efkarpia Municipal Unit, Греция

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