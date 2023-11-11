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Земельные участки в Municipal unit of Efkarpia, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4020 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€290,000
Земельные участки с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1 m2, Код. HPS485, 690.000 €
€690,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 700 m2, Код. HPS2953, 330.000 €
€330,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 1
В западной части г.Салоники продается земельный участок площадью 3500кв.м с возможностью зас…
€1,90 млн
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 162 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€5,35 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 907 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 907 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8125 кв.м. в Салониках. На территории стро…
€880,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
€1,000,000
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