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Коттеджи с видом на море в Efkarpia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$576,073
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Efkarpia Municipal Unit, Греция

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