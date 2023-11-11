Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal unit of Efkarpia
  5. Коттеджи

Коттеджи в Municipal unit of Efkarpia, Греция

Коттедж В архив
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж 6 спален с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
€155,000
Коттедж 3 спальни с Spalni в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 3 спальни с Spalni
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
€320,000
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен отдельностоящий дом площадью 350 кв.м, расположенный в районе Никополи.…
€200,000

Параметры недвижимости в Municipal unit of Efkarpia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти