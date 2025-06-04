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Виллы в Municipal Unit of Echedoros, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Delta Municipality, Греция
Вилла
Delta Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$400,506
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Вилла в Sindos, Греция
Вилла
Sindos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$137,316
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Echedoros, Греция

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