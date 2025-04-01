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Таунхаусы в Municipal Unit of Dymi, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат с видом на море в Municipality of West Achaea, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на море
Municipality of West Achaea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 4 уро…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Dymi, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов