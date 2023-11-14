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Земельные участки в Municipal Unit of Dymi, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Нифорайка, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Нифорайка, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 450 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10450 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€600,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Като Ахая, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в поселке Като Ахайа области Ахайя на Пелопоннесе. Поскольку поселок наход…
€270,000
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