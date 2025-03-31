Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Delphi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Delphi, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город в Дельфы, Греция
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город
Дельфы, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
$782,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Delphi, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов