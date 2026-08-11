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Виллы в Municipal Unit of Delphi, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Дельфы, Греция
Вилла
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
$885,531
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Delphi, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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