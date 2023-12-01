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Виллы в Municipal Unit of Delphi, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Дельфы, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Дельфы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
€750,000
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Delphi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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