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Таунхаусы в Municipal Unit of Delphi, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Дельфы, Греция
Таунхаус
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$301,081
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Delphi, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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