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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Delphi, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Дельфи, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Дельфи, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу часть жилого комплекса, который состоит из 5 таунхаусов. Квадратура …
€560,000
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Grekodom Development
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