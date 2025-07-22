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Квартиры-студии в Municipal Unit of Dafni, Греция

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Апартаменты с обслуживанием — идеальный вариант жилья для студентов, молодых специалистов, т…
$116,077
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Студия 1 комната в Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/3
Уникальный проект «Laurel» с обслуживаемыми апартаментами в центре Афин. Три этажа по 19 …
$128,572
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Dafni, Греция

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