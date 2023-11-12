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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Dafni, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажное жилое здание, состоящее из 6 квартир общей площадью в 30…
€1,10 млн
Realting.com
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