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Таунхаусы в Municipal Unit of Cholargos, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€240,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Cholargos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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