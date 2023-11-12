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Земельные участки в Municipal Unit of Cholargos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 470 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 260 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
€800,000
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