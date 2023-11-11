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Жильё в Municipal Unit of Chalkidona, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с furnishings в Chalcedon, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Chalcedon, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€87,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Chalkidona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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