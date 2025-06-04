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Виллы в Municipal Unit of Chalastra, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Chalastra, Греция
Вилла
Chalastra, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Кот…
$125,873
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Вилла в Anatoliko, Греция
Вилла
Anatoliko, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$125,873
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Chalastra, Греция

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