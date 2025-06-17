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Отели в Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Греция

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1 объект найдено
Отель 8 000 м² в Kamena Vourla Municipality, Греция
Отель 8 000 м²
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
$7,49 млн
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