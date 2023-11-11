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Коттеджи в Municipal Unit of Axios, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Неа-Малгара, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Малгара, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€110,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Axios, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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