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Земельные участки в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Perigiali, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Perigiali, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Perigiali, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Perigiali, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Лехео
€880,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок в которым есть возможность построит 400 кв.м расположен в районе Лехео
€170,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lecheo, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lecheo, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Кемпинг на продажу! Кемпинг расположен в районе Лехео - Коринфия. Он расположен на пляже, на…
€3,68 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Lecheo, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Lecheo, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5512 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lecheo, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lecheo, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18445 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Участок расположе…
€2,52 млн
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