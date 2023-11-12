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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden в Асос, Греция
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden
Асос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
€360,000
Realting.com
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