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Виллы в Municipal Unit of Assiros, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Lagadas, Греция
Вилла
Municipality of Lagadas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$342,009
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assiros, Греция

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