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Жилье в Municipal Unit of Assiros, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж в Асирос, Греция
Коттедж
Асирос, Греция
Площадь 240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Продаётся …
$802,882
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Асирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асирос, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$295,177
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assiros, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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