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Жильё в Municipal Unit of Assiros, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Лагада, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Лагада, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€150,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 спален с furnishings в Муниципалитет Лагада, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Муниципалитет Лагада, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€300,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assiros, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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