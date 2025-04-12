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Жильё в Municipal Unit of Asklipieio, Греция

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Municipality of Epidaurus, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
ID Недвижимость: 11658 - Αρχαία Επίδαυρος, мезонет непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ жила…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Municipality of Epidaurus, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Property Code: 581152 - House FOR SALE in Epidavros Epano Epidavros for €133.000 . This 85 s…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Asklipieio, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов