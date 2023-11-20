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Земельные участки в Municipal Unit of Asini, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дрепанон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дрепанон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на полуострове Пелопоннес
€1,05 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 25000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ерм…
€6,40 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дрепанон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дрепанон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4751 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1307 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Земель…
€250,000
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