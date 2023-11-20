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Отели в Municipal Unit of Asini, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 470 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Недвижимость продает…
€1,50 млн
Realting.com
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