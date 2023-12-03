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Виллы в Municipal Unit of Artemisia, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Zakynthos Municipality, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
€1,50 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Artemisia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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