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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Artemisia, Греция

1 объект найдено
Отель с лифтом в Zakynthos Municipality, Греция
Отель с лифтом
Zakynthos Municipality, Греция
Площадь 3 000 м²
Греция Ионические острова остров Закинтос (Закинф)   VIP-отель 5* на…
€8,80 млн
в месяц
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