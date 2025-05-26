Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Argyroupoli
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Вилла
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 122 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$718,004
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти