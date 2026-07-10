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Многоуровневые квартиры в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 3/6
Просторный мезонет с видом на море | Афинская Ривьера | Golden Visa Современный двухуровн…
$913,315
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на море
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