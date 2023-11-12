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Коттеджи в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Alimos Pani hill, south of Athens, maisonette of 200 sq.m. 2-level 3rd-4th floor in excellen…
€1,05 млн
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 122 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€630,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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