Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Argos
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Argos, Греция

Вилла Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 3 комнаты в Перея, Греция
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 55 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$269,986
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребованных районов Салон…
$771,388
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Palio, Греция
Квартира 4 комнаты
Palio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3/5
Продается квартира площадью 142 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена …
$407,734
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 комнаты в Pefkochori, Греция
Дом 3 комнаты
Pefkochori, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Дом в самом популярном туристическом посёлке📍Халкидики, Кассандра 🇬🇷Площадь: 110 м² Комна…
$306,862
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Перея, Греция
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 34 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$126,728
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 11 комнат в Рапсани, Греция
Коттедж 11 комнат
Рапсани, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$440,793
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Катерини, Греция
Квартира 2 комнаты
Катерини, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 58 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$107,994
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 24 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$99,178
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Каламата, Греция
Коттедж 5 комнат
Каламата, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$231,416
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 9 комнат в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается: вилла в Восточном Пелопоннесе Цена: €1,500,000В волшебном месте Восточного Пелопо…
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Sikyona, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$247,946
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Пентхаус 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/7
🏡 Maisonette M.5 Уровень: Ground & Mezzanine (цокольный + антресольный этаж) Тип: Двухур…
$350,700
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argos, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти