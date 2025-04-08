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Виллы в Municipal Unit of Argos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Вилла 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается: вилла в Восточном Пелопоннесе Цена: €1,500,000В волшебном месте Восточного Пелопо…
$1,64 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argos, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов