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Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Argos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$151,343
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argos, Греция

с видом на море
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