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Земельные участки в Municipal Unit of Argos, Греция

1 объект найдено
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Площадь 4 700 м²
Property Code. 11637 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €60.000 . Discover the featu…
Цена по запросу
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