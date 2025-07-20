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Магазины в Municipal Unit of Argos, Греция

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1 объект найдено
Магазин 1 905 м² в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин 1 905 м²
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Площадь 1 905 м²
Магазин открытой планировки на первом этаже 1 905,19 кв.м. с 2 WC, предварительным залом, ск…
$1,13 млн
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